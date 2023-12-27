【時報記者莊丙農台北報導】隨著防詐成為企業社會責任與ESG焦點，Gogolook走著瞧-創(6902)為中信銀行導入《Whoscall 進階版》進階版，中信銀行也是首間聯手Gogolook升級《Whoscall 進階版》的企業，引援防詐技術強化顧客資產與資訊安全。

Gogolook在防詐產業中長期領先技術與服務，中信銀行為擴大保護顧客資安與財產安全，率先導入國民防詐App Whoscall的進階版服務，致贈4,000組進階版6個月使用資格給中信銀行65歲以上財富管理客戶，為顧客的通訊安全升級，展現跨界聯手，共同防堵詐騙威脅的決心。

Whoscall從通訊防詐出發，每年為台灣民眾擋下上億次詐騙電話與簡訊，隨著詐騙型態改變而新推檢查連結功能，在 App 內免費提供網址風險偵測服務。與中信銀行的跨領域合作能夠再次提升防詐服務的普及率，更可利用接觸顧客的全台分行與數位場景共同進行防詐教育。

《Whoscall 進階版》涵蓋：自動封鎖騷擾號碼、自動更新號碼資料庫、智慧簡訊管家及移除廣告等4大功能。Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，多方協力是防詐成功的關鍵，中信銀行在前線行員阻詐關懷與後端防詐技術都投入大量資源，我們則透過信任科技扮演企業的防詐加速器，與中信銀行攜手保護顧客與其家人，將防詐守備與關懷延伸到全台每個鄉鎮鄰里。