【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)旗下國泰世華銀行近年跟隨集團戰略發展目標，以數位金融推動柬埔寨消金業務，柬埔寨政府於2020年正式推出國家級清算與交易系統「Bakong」，推出至今總用戶已達790萬人，約為柬埔寨全國人口的一半，國泰世華柬埔寨子行（CUBC）也正式推出mBanking網路銀行，並提供Bakong轉帳與支付服務，成為柬埔寨當地首家推出數位開戶並成功串接Bakong系統的台資銀行。

國泰世華柬埔寨子行總經理葉展皓表示，國泰世華以數位服務深入經營柬埔寨當地市場，今年推出「CUBC mBanking App網路銀行」，開始啟動數位獲客，並結合新興支付服務，運用數位工具拓展客群，透過支付工具帶入金流及存款，同時積極拓展第三方異業合作。

根據國泰世華柬埔寨子行統計，行內每月平均有超過6,000筆臨櫃存款交易，說明客戶有存款的實際需求，因此繼今年2月推出mBanking網路銀行，提供線上開立數位帳戶、即時轉帳服務，以及安全便利的金融體驗後；10月再與金融科技公司TrueMoney展開異業合作，透過其廣大代理商網絡的優勢，使辦理存提款服務據點從15個擴增到15,000個，滿足當地客戶儲蓄與現金提領需求，加速擴大消金客戶服務。同時，CUBC也致力結合Bakong支付系統，推廣商戶使用KHQR二維支付，截至目前為止，已成功推廣商戶數約達4,000家，未來也將持續推動該項服務，提供完整商戶金流。

葉展皓指出，東協國家支付商機可期，展望未來，除了發展消金拓展客源，更要讓現有的消金客戶都能全數使用mBanking線上服務，同時秉持「One Team，One Bank」精神整合集團資源，擴大布建數位場景與通路整合，持續運用數位通路提供客戶便利的數位金融服務。接下來也預計透過第三方合作夥伴的力量，提升服務便利性，協助CUBC融入當地數位金融場景。