家樂福旗下頂級超市Mia C’bon超市27日開幕，家樂福總經理王俊超指出，金門開出首家頂級超市除了呼應集團對在地需求永續共好外，亦看好小三通市場，他強調，加入統一家族行列率先編列10億改善員工薪資與福利，另一目標是在最快時間家樂福量販超市開至500家經濟規模。
目前家樂福量販67家、家樂福超市246家，加上頂級超市Mia C’bon22家總計335家店，預計在最快時間展店至500家，他強調，明年家樂福超市會以每年至少15家、Mia C’bon二家規劃前進，且不排除以任何形式併購以加速展店，對於整體零售景氣，他指出，明年外部環境包括戰爭還沒結束，中國經濟還沒起來，景氣還是很挑戰。
金門開出首家頂級超市對整體金門零售市場相對全到位，除了超商超市全聯與家樂福量販外，Mia C’bon為市場立下新里程碑，尤其館內上萬項商品中有六成為 進口商品亦使得Mia C’bon在營運面上毛利率相對較量販與一般超市高，王俊超指出，Mia C’bon要做超市同業沒有的商品，雖然全台只有22家但毛利率相對高，未來每年會以至少2家速度進駐百貨商場或outlet購物中心，離島金門首店開幕後，明後年評估澎湖離島。
至於，今年總體營收因中原店事件，至少需要三個月才能復工，在臨農曆年採購期間，中原店至少會少掉2成，全年營收900億元，扣除楊梅損失認列，本業是獲利，明年全年目標不虧損，而因應缺工率很高，零售數位化持續，包括自助結帳、無人店等。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：