家樂福旗下頂級超市Mia C’bon超市27日開幕，家樂福總經理王俊超指出，金門開出首家頂級超市除了呼應集團對在地需求永續共好外，亦看好小三通市場，他強調，加入統一家族行列率先編列10億改善員工薪資與福利，另一目標是在最快時間家樂福量販超市開至500家經濟規模。

目前家樂福量販67家、家樂福超市246家，加上頂級超市Mia C’bon22家總計335家店，預計在最快時間展店至500家，他強調，明年家樂福超市會以每年至少15家、Mia C’bon二家規劃前進，且不排除以任何形式併購以加速展店，對於整體零售景氣，他指出，明年外部環境包括戰爭還沒結束，中國經濟還沒起來，景氣還是很挑戰。

金門開出首家頂級超市對整體金門零售市場相對全到位，除了超商超市全聯與家樂福量販外，Mia C’bon為市場立下新里程碑，尤其館內上萬項商品中有六成為 進口商品亦使得Mia C’bon在營運面上毛利率相對較量販與一般超市高，王俊超指出，Mia C’bon要做超市同業沒有的商品，雖然全台只有22家但毛利率相對高，未來每年會以至少2家速度進駐百貨商場或outlet購物中心，離島金門首店開幕後，明後年評估澎湖離島。

至於，今年總體營收因中原店事件，至少需要三個月才能復工，在臨農曆年採購期間，中原店至少會少掉2成，全年營收900億元，扣除楊梅損失認列，本業是獲利，明年全年目標不虧損，而因應缺工率很高，零售數位化持續，包括自助結帳、無人店等。