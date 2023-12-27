軟銀（SoftBank Group）表示將獲得美國電信業者T-Mobile US價值75.9億美元的股票，無須額外付出成本，受此激勵，軟銀27日股價一度狂漲7％，升破6,500日圓。
軟銀在26日晚間宣布，在軟銀旗下美國電信事業Sprint和T-Mobile US合併時的協議條件達成後，軟銀已通知T-Mobile US發行4,875萬股的普通股。
此交易使軟銀持有的T-Mobile US股份由目前的3.75％增加至7.64％，也是繼今年9月晶片設計商安謀（Arm）風光上市後，軟銀投資組合的上市資產價值又獲得挹注。
軟銀27日股價有望創逾一個月以來最大漲幅，今年累計上漲約14％，反觀日經225指數狂飆將近30％。
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