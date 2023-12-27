台資銀行首家。國泰世華銀行今（27）日宣布，於柬埔寨子行（簡稱CUBC）正式推出「mBanking 」網路銀行，並提供轉帳與支付服務，成為柬埔寨當地首家推出數位開戶的台資銀行。
國泰世華銀行的柬埔寨子行在當地已深耕10年，近年推動柬埔寨消金業務，以數位服務深入經營柬埔寨當地市場，今年推出「CUBC mBanking App網路銀行」，開始啟動數位獲客，並結合新興支付服務，運用數位工具拓展客群，透過支付工具帶入金流及存款，同時積極拓展第三方異業合作。
國泰世華銀行表示，柬埔寨政府於2020年正式推出國家級清算與交易系統「Bakong」，推出至今總用戶已達790萬人，約為柬埔寨全國人口的一半，顯見數位支付的需求將持續擴增。
國泰世華柬埔寨子行總經理葉展皓表示，行內每月平均有超過6,000筆臨櫃存款交易，說明客戶有存款的實際需求，繼今年2月推出mBanking網路銀行，提供線上開立數位帳戶、即時轉帳服務後；10月再與金融科技公司TrueMoney 展開異業合作，透過其廣大代理商網絡的優勢，使辦理存提款服務據點從15個擴增到1萬5,000個，滿足當地客戶儲蓄與現金提領需求，加速擴大消金客戶服務。
同時，柬埔寨子行也致力結合Bakong支付系統，推廣商戶使用KHQR 2 二維支付，截至目前為止，已成功推廣商戶數約達4,000家，未來也將持續推動該項服務，提供完整商戶金流。
葉展皓指出，東協國家支付商機可期，未來除發展消金拓展客源，更要讓現有的消金客戶都能全數使用mBanking線上服務，同時擴大布建數位場景與通路整合，持續運用數位通路提供客戶便利的數位金融服務。接下來也預計透過第三方合作，提升服務便利性，協助CUBC融入當地數位金融場景，期許未來能成為在東南亞地區，提供最優質消金業務及數位解決方案的台資銀行。
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