近期在聯準會主席鮑爾的「鴿」聲中，美債殖利率持續回檔，推升債券ETF價量齊揚，投信也搶追募。國泰投信27日指出，國泰20年美債ETF（00687B）受益人數突破12萬人，持續創新高，12月22日最新受益人數已來到12萬1,668人，今年以來增幅高達41倍，是成長幅度最大的長天期美債ETF，也因買氣爆棚，該檔ETF已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限，國泰投信遞出基金成立以來第5次追募申請，並於12月26日獲准申報生效。
國泰投信指出，國泰20年美債ETF（00687B）已連續4個交易日（12月21日至12月26日）登債券ETF成交金額第一名，12月15日更創下13萬張的交易天量，成交金額高達41.9億元，再創自身紀錄。
據CME FedWatch數據，市場普遍認為美國聯準會最快2024年3月就會降息，但美國10年期公債殖利率已經提前反映，已經從10月19日的4.99％高點快速回落，12月26日已經來到3.9％，也帶動長天期公債ETF的投資熱度，主因美國公債被視為無風險資產，違約率極低，避險效果佳，存續期間數值愈大，代表債券價格對利率變化的敏感度愈高，以國泰20年美債ETF（00687B）為例，截至12月22日，基金平均有效存續期間約17年，也就是說接下來如果利率下降1％，債券價格有機會上升約17％。
國泰投信分析，從最新利率點陣圖來看，美國聯準會等於是「考題大放送」，明年預期會降息3碼，比起股市目前本益比已過高，如今債券的資本利得空間才正開始逐漸浮現，現在長天期美債ETF的指數殖利率約4.18％，仍處與10年來的歷史高檔區間，顯示基期仍低，還有許多價差成長空間，深具投資價值，故成為近期資金關注與追逐的焦點。
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