台積電上周無預警宣布董事長劉德音退休震撼外界，將由總裁魏哲家接任下屆董事長。前巴克萊銀行首席分析師楊應超受訪時直言，公司要一個老大負責，因此，雙首長制通常沒有好下場，「接班要接的乾乾淨淨，就是選一個人」。
劉德音、魏哲家自2013年起就擔任共同執行長職務，台積電創辦人張忠謀2018年6月上旬股東大會退休後，由魏哲家出任總裁、劉德音出任董事長，台積電上星期突公告劉德音將於明年股東大會後退休，引發外界高度關注。
楊應超接受《遠見雜誌》訪問時說，雙首長制就像「雙頭馬車」，實施之後多半沒有好下場，很容易讓兩個人競爭，就算是張忠謀用心安排，結果還是一樣。
《遠見雜誌》報導，產業人士分析，張忠謀在接班安排上可能過於自信，覺得需要有兩個人才接的下這個位置，但可能是錯誤的想法。
台積電創辦人張忠謀先前接受美國媒體專訪時透露，台積電赴美國亞利桑那州設立新廠，是美國政府敦促下的結果，當時他已經退休，決策是現任台積電董事長劉德音作的。不少網友則猜測劉德音可能是為了美國擴廠進度延宕一事負責。
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