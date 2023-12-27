【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本豐田汽車11月全球產量大增11%，並重寫新高紀錄。路透社指出，豐田不僅已從去年供應鏈斷鏈的陰影中走出，同時也受益於來自日本，以及全球各地的強勁需求。

包括旗下豪車品牌Lexus在內，豐田11月產量大幅攀升至926,573輛，除產量成長外，全球銷售量也年增14%。去年此時，全球汽車製造業者都受到半導體晶片大缺的困擾。

上個月豐田的銷售金額，豐田日本國內內需市場狂增27%，中國大陸以及美國雙雙大增17%，歐洲也成長15%。這家全球最大的日本汽車製造商，2023年可望在全世界賣出超過1000萬輛車，應該可以續創新高紀錄。

今年到目前為止，豐田售出的車輛中，3輛有1輛是油電混合動力車。日媒日前曾報導，豐田希望以一體化壓鑄以及不需要傳輸帶的生產線方式，最晚在2030年以前達到年產350輛電動車的目標。