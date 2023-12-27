債券價格變動受利率循環影響大，自聯準會12月份三度維持利率按兵不變動後，美國10年期公債殖利率大幅下滑，也推升債券價格全面上揚，第一金美國10＋金融債ETF（00834B）經理人高若慈指出，債券價格受到預期寬鬆貨幣政策循環有兩階段影響性，升息停止到降息開始可以視為初升段，而降息開始到降息結束則可視為主升段，近期債券價格雖已提前反應初升段行情，後續在利率循環邁向寬鬆過程，若出現美元指數止穩、債券殖利率反彈等現象時，可把握分批佈局金融債券部位機會，以迎接下階段降息循環主升段行情。
統計自2000年以來，聯準會曾有三度停止升息，包括2000年、2006及2018年等，並隨後進入降息循環階段，Bloomberg資料顯示，短（2年）、中（5年）、長（10年）期債券價格受惠穩定的票息，加上預期降息帶來的殖利率下滑，帶動資本利得上揚，且投資年期越長，資本利得的貢獻度也變大。此外，在進入降息循環後，除了票息收益外，資本利得的挹注空間可望再擴大，2年期至10年期的平均資本利得可達1.01％至8.60％。
高若慈也進一步指出，若從2000年三度暫停升息到降息循環結束的階段來看，金融債券在降息開始前，及降息之後，都會出現殖利率向下情形，也反應債券價格上漲的表現，從利差水準觀察，目前全市場投資級債券的利差與2016年以來的均值相當，利差收窄空間有限，不過，金融債利差仍高於均值20bps，後市利差收窄空間較佳。
從企業基本面觀察，Bloomberg預估，2024年金融股的每股盈餘及現金流成長率雙雙由負轉正，顯示企業營運基本面轉好，也預示投資風險降低，高若慈建議，現階段宜把握利率變動趨勢，若再度出現殖利率大幅反彈，可分批建立金融債券部位，例如選擇金融債券ETF作為迎接降息循環的重點配置。
第一金美國10＋金融債ETF主要追蹤彭博美國10年期以上金融債券指數進行投資，投資標的為美國大型金融機構發債，包括：美國銀行、摩根大通銀行、富國銀行、摩根史坦利、花旗集團等，過往金融債在停止升息後的表現正向，加上金融債為法人長期配置，同時也是近期法人增持標的，利差收窄空間相對其他產業大，高若慈說明，2024年聯準會一旦啟動降息，可望進入債券市場主升段行情，更有機會追求金融債投資較佳收益空間。
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