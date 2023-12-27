2023歲未倒數中，準備迎接璀璨2024，包含雪梨、香港、紐約等知名城市景點每年都會吸引來自世界各地的旅客，一起倒數迎接新的一年到來，遠傳提供優惠多元原號漫遊上網方案。
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遠傳持續推出超級優惠的上網促銷方案，例如： 日本定量包5GB 488元，平均1GB 98元、亞洲多國定量包平均1天10元起，可適用中港澳及韓、泰、越、等15個熱門國家，在國外Google導航、看影片、打卡PO流量夠用免擔心，上網需求量較大的旅客可申辦4~30天吃到飽方案，一天99元起。中、港、澳30天1,888元。
想趁著年底飛歐美紐澳來趟長程旅遊，遠傳推薦跨洲多國定量包10GB 988元，效期30天，平均一天只33元;另有輕量5GB 688元及最新推出的2GB 388元方案。當上網流量使用達70％、90％時，遠傳也會主動發送簡訊提醒用戶，可以透過簡訊回傳就可以再加購上網方案繼續使用。
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