龍年將至，momo富邦媒年菜開放預購，上千款傳統手路菜、奢華精緻套組、澎派圍爐套裝 早鳥優惠3折起
龍年將至，2024早鳥年菜預購鳴槍開跑，富邦媒（8454）瞄準年菜預購商機，旗下momo購物網《年菜龍抵加》早鳥年菜預購上千款年菜佳餚優惠3折起，強大品牌陣容包含老協珍、億長御坊、欣葉集團、青葉臺菜、台南錦霞樓、晶華酒店、漢來飯店、裕元花園等飯店餐廳。
momo也分享今年年菜三大亮點，其一為「精省生活澎湃圍爐」受關注，主攻小資族一鍵下單12人份美味年菜輕鬆送到家；以及星級飯店、知名台菜餐廳紛紛推出「奢華精緻套組」為團圓飯加菜；還有老字號名店穩坐年菜預購霸主，更以「傳統手路菜與IP聯名」推出造型甕成今年話題新寵。
此外，momo年菜早鳥預購期間，凡消費滿額即可登記享5％mo幣回饋、抽老協珍佛跳牆；參加集氣分享活動再加碼抽紅帽子禮盒、瓷器圓盤及象印電烤盤等好禮。
momo分享，看準精省生活熱潮，今年許多美食業者紛紛推出主攻小資族的「澎湃圍爐套裝」，強打最低3000元即可包辦10-12人份菜餚。
也有許多消費者喜歡訂購星級飯店、知名台菜餐廳所推出的「精緻年菜套組」為團圓飯加菜，以頂級食材搭配精緻烹調工藝巧奪消費者味蕾，年年都是市場焦點話題。今年主打星如「晶華酒店」龍騰團圓宴年菜、「漢來飯店」五福極品海陸組、米其林必登推薦「欣葉集團」2024龍年欣欣向榮珍饈組、「青葉臺菜」龍飛鳳翔年菜3-5道組。
老字號名店以深厚手藝打造的「傳統手路菜」緊緊抓住老饕的心，例如迪化街名店老協珍今年特別攜手BT21推出「老協珍」熬雞湯-宇宙明星BT21星球歡聚款、南門市場名店「億長御坊」momo獨家經典功夫菜8件組、「逸湘齋」龍年大吉團圓年菜套組。
瞄準2024早鳥年菜預購商機，momo《年菜龍抵加》早鳥年菜優惠強勢登場，超過1,200款年菜佳餚優惠7折起。
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