高雄環狀輕軌C24至C32路段，今年12月23日完成履勘後，交通部於12月26日發布營運許可函，高雄市政府捷運工程局27日表示，將訂於元旦辦理試營運啟航。
高雄副市長林欽榮表示，高市府對於輕軌成圓營運非常重視，初勘後2天內，即完成履勘前須改善事項，履勘後更立即完成所有營運前須改善事項，獲得交通部核發營運許可函，使得輕軌最後一段C24至C32路段，能在年底前順利進入到營運階段，捷運工程局訂於2024年元旦當天辦理試營運啟航。
林欽榮指出，輕軌C24～C32路段試營運啟航後，環狀輕軌全線共38站，營運路線將達22.1公里，高雄輕軌C24愛河之心站～C32凱旋公園站路段間，共種有318棵雨豆樹，茂密的樹蔭讓大順路成了深具特色的綠巨人隧道，路廊遍植綠草與樹籬，增添上下輝映色彩，此外，車站融入福祿壽禧財五福臨門設計巧思，寓意五種幸福一同降臨家門，迎接輕軌畫成圓的美滿。
他說，未來試營運啟航後，沿線經過義享天地、好市多大順店、家樂福鼎山店、高雄高工、樹德家商及聖功醫院等生活節點，且在大眾運輸串聯上，C24愛河之心站可與捷運紅線凹子底站轉乘，C30科工館站可與臺鐵科工館站轉乘，成為串連高雄大眾運輸路網重要一環。
高雄捷運局長吳義隆指出，輕軌於明年元旦正式開通成圓試營運，高市府為鼓勵市民搭乘體驗，推出「輕軌成圓全線路段免費搭乘」活動，自元旦起至2月25日止，民眾在全線各月台進出站刷卡並免費搭乘，與捷運紅、橘線、臺鐵，再搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，形成都市綠色交通路網，帶給市民更便捷、舒適的公共運輸服務，讓高雄成為宜居宜遊的綠色永續城市。
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