台股今(27)日集中市場收漲139.77點，報17891.50點，漲幅0.79%，成交量2947.55億元。台積電上漲1.02%，收592.00元；聯發科上漲4.00%，收1040.00元、鴻海收跌0.48%。人氣成交量最大前十檔分別為：聯電、仁寶、宏碁、陽明、華邦電、群創、輔信、英業達、晶豪科、長榮航。
在上市類股中，以數位雲端族群、半導體業族群表現最為亮眼，漲幅分別為1.47%、1.25%；鋼鐵業族群走勢則較為疲軟，下跌0.58%。
上市股中有3檔漲幅9%以上。收盤漲幅前十名分別為：隆銘綠能(10.00%)、通嘉(10.00%)、新日興(9.88%)、台虹(7.86%)、統新(7.69%)、晶豪科(7.58%)、泰碩(7.32%)、金橋(7.21%)、宏碁(7.11%)、弘凱(6.85%)。
上市股跌幅最重前十名分別為：台勝科(-8.99%)、昶虹(-8.98%)、五鼎(-7.85%)、興泰(-5.35%)、冠軍(-4.64%)、燁興(-4.06%)、金萬林-創(-3.66%)、中福(-3.63%)、勝德(-3.39%)、世芯-KY(-3.36%)。
在上櫃類股中，以光電業族群、數位雲端族群表現最為亮眼，漲幅分別為3.15%、0.94%；紡織纖維族群走勢則較為疲軟，下跌0.59%。
成交量前十名人氣指標為：國統、旭軟、凱碩、普誠、世界、旺玖、擎亞、元太、神盾、威剛。
上櫃9%以上漲幅共有4檔。收盤上漲前十名上櫃股分別為：凱碩(9.95%)、亞通(9.92%)、擎亞(9.76%)、御頂(9.66%)、森田(8.97%)、福大(8.81%)、福格創新(8.76%)、東典(6.62%)、濱川(6.54%)、旺玖(6.01%)。
跌幅最重前十名分別為：地心引力(-8.51%)、福華(-8.16%)、寶碩(-7.93%)、鴻翊(-5.88%)、國統(-5.53%)、飛寶企業(-5.47%)、元勝(-5.42%)、華星光(-4.85%)、世坤(-4.51%)、得利影(-4.35%)。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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