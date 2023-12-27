台灣即將進入超高齡化社會，人口結構改變讓現行退休制度面臨挑戰，假設想在65歲退休，以國人平均年齡80歲來看，將有長達25至30年除了退休金外沒有收入的第三人生，單靠勞保、勞退就能維持基本生活，恐無以為繼。

保誠人壽針對退休議題進行調查，期望退休金總額較去年大幅增加122萬元，大幅增加到近1,600萬元，54.2％是40歲（含）以前即開始準備，有32.8％受訪人認為自己會延後退休，甚至有18.4％沒有退休打算。

逾8成有退休規劃者保有樂觀想像，但調查顯示，待退族感到最不安的原因是「自己的健康狀況不穩定」（59.1％）、「退休金不足／儲蓄未達期望金額」（51.7％）及「家人健康狀況不穩定」（48.5％）。

投資專家認為，65歲退休後，平均來說還有15年的生活，最好能「自給自足」，若退休前月薪5萬元，則每月至少要有3.5萬元可用，退休生活費至少要630萬元以上，這僅是生活及部分的休閒費用。

退休準備這檔事，只怕不做、不怕晚做，把錢放在可以打敗通膨的穩健標的，以ETF來說，0050、006208、00878、00713、0050、00713等，既能連動大盤，又可穩定收息，「趁早」與「紀律投資」是累積退休金的不敗心法。

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