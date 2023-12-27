泰國最高法院政治法庭26日針對流亡海外的泰前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）「濫權案」進行第3次庭審，政治法庭認為盈拉並無不良意圖，不構成濫用職權或不作為的罪名，因此決定撤銷對其的上訴和駁回逮捕令。
據《泰國頭條新聞》報導，泰國最高法院作為原告，於2020年7月1日根據《刑法》第157條對盈拉提起訴訟，指控她作為政府官員不作為或不履行職責，對他人造成利益損害，並指控盈拉在擔任總理期間濫用權力，於2011年9月將當時國家安全委員會秘書長的塔雲（Thawil Pliensri）調任為總理府顧問。
當時的內閣，批准調動時任國家警察局長威臣（Wichian Potephosree）接替塔雲。盈拉隨後再提名她的近親、副總警長標攀（Priewphan Damapong）為警察總長，來填補威臣的職位。
在上述事件中，塔雲後來上訴最高行政法庭，法庭取消這項任命，塔雲恢復原職。憲法法院2014年裁定盈拉濫用職權及違憲罪名成立，解除她的總理職務。盈拉2022年未出庭受審，法庭因此向她發出逮捕令。
關於這項案件，泰最高法院政治法庭曾2度舉行聽證會，但因盈拉逃亡海外及各種原因而被延後。首次是在今年的11月9日，由於法官之一身體不適，聽證會被推遲。第2次是在11月29日，由於法庭的一名法官去世，法庭再次推遲聽證。
泰國最高法院政治法庭26日宣判，盈拉的瀆職罪名不成立。法庭裁定，盈拉在人事任命中無意造成損害，那只是一次正常的調職，與撤銷國家警察總長職並任命親屬擔任這一職務的陰謀論無關。同時，法庭26日也撤銷對盈拉發出的逮捕令。
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