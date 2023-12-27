【時報-台北電】英業達(2356)公告將於113年1月3日受邀參加凱基證券座談會，說明公司營運概況。召開法人說明會之時間為當日14 時，召開法人說明會之地點：凱基證券(台北市中山區明水路700號)。（編輯：沈培華）

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