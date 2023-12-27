【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國知名足球隊曼聯(Manchester United)最新表示，在英國億萬富翁拉特克里夫(Jim Ratcliffe)完成該球隊25%股份收購之後的18個月以內，在某些情況之下，曼聯可以強迫拉特克里夫放棄對該公司的持股。

曼聯在周二的一份監管申報文件中揭露了附加條款的消息，但是沒有更具體地說明詳細情況。

曼聯股價周二在美股收盤上漲3.4%，報20.5美元。自從球隊擁有人Glazer家族在去年11月宣布可能出售球隊的決定之後，曼聯股價至今已上漲52%。

曼聯還表示，在拉特克里夫完成少數股份的收購之後，三年內，美國東家Glazer家族提出的任何出售要求，將至少需要以每股33美元的價格出售。該價格也為拉特克里夫的收購價。

在拉特克里夫入股25%之後，原東家Glazer家族仍保留曼聯的多數股權。

拉特克里夫擁有的INEOS體育公司在周日以每股33美元價格，收購曼聯25%股份，並承諾額外投資3億美元，投資球隊的主場球場。知情人士指出，該筆交易對曼聯企業的估值為63億美元(包括債務)。

根據該交易協定，Glazer家族將退出經營，INEOS集團將獲得管理球隊營運和業務的權利。曼聯為英國明星足球隊，在過去有著輝煌的歷史，但是過去10年在Glazer家族經營下，戰績不太理想。球迷和投資人希望新經營團隊能重振球隊。

自從前總教練Alex Ferguson在2013年離職以來，該球隊已經換了5位教練，仍未能重回過去的輝煌歲月。

INEOS體育公司在法國擁有尼斯(Nice)足球隊，還擁有瑞士的洛桑(Lausanne)足球隊。