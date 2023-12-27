第一金投顧27日舉辦投資論壇，將台股2024年高點從18,700點至上修至19,500點，經歷長時間升息、去化庫存，近期道瓊指數持續創歷史新高，對應至台股18,763的歷史高點，計算出台股有接近2,000點的補漲空間。第一金投顧表示，目前台灣進入選前最後衝刺，外資開始放假，量能萎縮下將從普遍上漲轉為個股表現，預期選後將有補漲行情。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股在經歷1,500點波段上漲後，各產業持續健康輪漲，這次沒漲到的，就會是下波的要角，漲多個股不追高，強勢股等拉回後可逢低布局明年Q1的行情，看好台積電、半導體產業及相關設備股，以及AI概念、IC 設計、ASIC、重電、綠能、紡織、散熱等產業有好的表現。

陳奕光表示，可從3種算法估算加權指數上修的原因，一是電子庫存調告一段落，AI、手機等需求回溫，反映在出口表現上逐季回溫，台股2023年獲利逐季上修，Q4上市櫃獲利從7,768億元上修至7,789億元，今年上市櫃整體獲利從2.97兆元上修至3.02兆元，預估2024年上市櫃獲利也從3.53兆元上修至3.54兆元，年增達17％，帶動指數上調。

二是台股挑戰新高台積電為觀察指標。台積電2024年EPS預估成長至37.71元、年增18.9％，若以本益比18.2倍估算，單就台積電對台股的市值可貢獻2.83兆元，指數則貢獻903.9點。三是台股近五年平均震幅高低為上下2,000點、近十年平均則約上下1,500點，從此估算出漲點。

第一金投顧統計，近五年來台股跌破年線均為當年度波段買點，目前年線（200日）約在16,555點，呈現穩定上升中，預估明年下半年年線將上升至17,500點之上。陳奕光也提醒，2024年可能有3個變數，使指數有風險折價500點的可能，分別為緊縮政策滯後影響、資金股轉債影響、日本央行升息影響。

第一金投顧預期2024年指數低點16,300點落在Q2，由於外資資金尚未轉向，且產業正值傳統淡季，新興市場股匯缺乏反彈動能，台股因而向下回測，不過到了Q3正值美國總統大選將至、半導體產業庫存調整結束，台股高現金殖利率吸引資金回流，加上聯準會預期降息，股市反彈可望至高點19,500點。