土城彈藥庫舊址土地活化，面積65公頃的土城司法園區區段徵收27日舉行動土典禮，內政部長林右昌表示，區內金城交流道的興建用地已提前施工，預計2026年底開發完成後，將提供1.1公頃社宅用地，不僅創造土城便捷交通，也藉整體開發提升在地居住生活環境。
林右昌指出，土城司法園區區段徵收的開發面積約65公頃，開發總經費122億元，屬中央的重大建設。為使開發能順利推動，並保障區內民眾的財產與居住權益，內政部訂有優惠的拆遷補償措施，因此，區內建物多以協議價購取得，並在「零強拆」的原則下順利完成自動搬遷。
林右昌表示，本區開發後土地，主要提供司法、矯正機關及交流道興建等公共使用，其中，為因應土城暫緩發展區、彈藥庫地區、土城醫院等大型開發案所帶來人、車潮，規劃在中和及土城兩交流道間的清水地區新增「金城交流道」，已提前交付高公局施工，總經費56.5億元，通車後將可省15分鐘車程。
此外，本區將配合規劃住宅區、商業區、社會住宅用地及相關公共設施用地，其中住商土地將作為抵價地，提供區內土地所有權人申請配回建築使用。同時，內政部已預先規劃1.1公頃的社會住宅用地，未來在完成配地作業後，如果還有剩餘的住商區土地，也會配合檢討增加提供作為興建社會住宅使用，以協助滿足新北地區的社宅需求。
另外，配合地區自然生態條件，在低碳永續的原則下，司法園區將會設置雨水下水道及13座滯洪池，及將現場高壓電線地下化，將所有電力電信管線收納進去，全區施作共同管道，更有利於相關管線後續維護管理及檢修作業，提供改善地區用路品質及淹水情形。
林右昌27日出席「土城司法園區區段徵收公共工程」動土典禮。林右昌說明，土城彈藥庫在2007年遷移後，為讓土地重新活化再生，內政部自2021年啟動土城司法園區區段徵收案，在不到2年的時間完成都市計畫、區段徵收、水土保持、環評等工作，今日公共工程動土，將是本案邁入實質建設的里程碑。
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