【時報記者葉時安台北報導】根據TrendForce旗下照明市場研究，照明市場業者庫存去化情況均較2023年上半年明顯改善，且戶外照明訂單增多、翻新改造專案等均有成長，但多數零售、室內照明、特殊照明需求仍疲弱。此外，今年全球經濟低迷也讓照明市場進入企業整併階段，整體照明需求平緩。因此，TrendForce預估，2023年全球前十大照明業者營收表現將略低於往年，年減約5%。展望2024年，即便整體照明市場仍不明朗，但行業已連續經過兩年的調整，有望於明年第二見到需求回溫。
從第三季各家業者營收表現來看，部分照明業者營收略有回升，前十大照明業者總營收達52億美元，季減0.8%。Signify、Acuity Brands、Panasonic位列前三名，三家企業營收合計占前十大照明企業營收總額約63%，除了LEDVANCE vs. MLS Lighting與Panasonic排名交換，其餘業者排名均與前兩季相同。
Signify第三季營收約17.5億美元，季減2.5%，由於零售和室內照明需求持續疲軟，第三季OEM銷售放緩，導致營收下滑。從Signify全球布局來看，歐洲地區主要下滑市場在德國、比利時、荷蘭、盧森堡和英國，北美地區如美國和加拿大營收均下跌，同時大陸市場復甦程度也低於預期。
Acuity Brands第三季營收約10億美元，季減1.0%，照明營收下滑的原因來自於產品替換周期拉長，以及總經不佳影響，但該領域營收依然保持在全球前三名，占前10大照明廠商營收總額約20%。2023上半年，Acuity Brands在服務策略中引入創新專案Design Select，為客戶提供優質的照明產品和照明控制解決方案。Design Select包括約3000種可選配的產品，來自Aculux、Gotham、Lithonia、nLight和SensorSwitch等照明品牌。
MLS Lighting(木林森)收購LEDVANCE(朗德萬斯)後，海外業務貢獻整體營收超過50%。以2023年前三季度來看，照明營收合計占總營收73%，下半年營收主要受惠於大陸照明行業季節性需求支撐，但海外照明市場趨於飽和抑制成長，影響第三季MLS Lighting照明營收表現，季增約2.3%。值得一提的是，2023年上半年LEDVANCE品牌的大陸工業照明市場成績亮眼，其在大陸市場的布局，加上產品結構升級等策略有望奏效，預期2023全年LEDVANCE的照明營收將會成長。
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