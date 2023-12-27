美國國際消費性電子展（CES 2024）即將在1月初登場，近百組台灣科技新創將大顯身手。數位部次長李懷仁27日在CES展前記者會指出，數位部這次帶了9家新創軟體業者走向國際，爭取合作，另他也透露，數位部正在研擬台灣軟體黃金十年計畫。據悉，該次9家軟體業者，包含睿加科技、環球睿視、鑫蘊林科等，皆是看準AI商機。

國科會27日舉辦CES展前記者會，並由國發會、經濟部及數位部等跨部會代表共同見證。

李懷仁致詞時表示，今年初數位部跟著台灣科技新創基地（TTA）一起去CES，可以說大開眼界 ，看到全世界很厲害的新創都在那邊展示，也看到世界的大廠用最先端的技術來爭取生意跟合作，所以一回來以後，就立刻跟國科會主委吳政忠報告，看這次是不是讓我們帶自己的業者去，所以今年數位部爭取到從自己的ADi15新創業者裡面，還有雲市集優良廠商中，總共帶了9家新創軟體業者去CES，一起走出台灣、走向國際，爭取國際的合作。

李懷仁也提到，台灣的人才跟創意都是世界龍頭，所以我們應該跟國際爭取更多的訂單、爭取更多的生意、賺更多的錢。

李懷仁說，AI跟軟體數位部責無旁貸，在數位部長唐鳳指示下，正研擬台灣軟體黃金十年計畫，希望在台灣本來硬體就很強的情況下，考量生成式AI興起，能夠為各行各業導入AI、協助做數位轉型，並把AI放在各式各樣的運用，協助新創業者做出更多的服務。

李懷仁說，軟體跟AI的結合會是台灣很重要未來突破，也是國際的重要的產業方向，數位部在這一塊正在積極研擬。

據悉，CES 2024數位部協助參展軟體新創團隊，包含利用區塊鍊技術來證明數據、出版品的完整性、來源處與真實，避免惡意竄改或是偽冒的「主張數據」；不動產租賃自動化管理SaaS平台「金箍棒智慧物管」；大數據應用服務及數位廣告技術「電豹」；結合AI工具，提供線上智財保護服務SaaS平台的「睿加科技」。

以及牙科領域的數位整合與雲端整合的「台灣牙e通」；建立數位布料資料庫及AI自動辨識標籤，可即時查看庫存布數量協助服飾與紡織業的SaaS服務的「台灣通用紡織」；建構AIaaS智慧語意雲服務，提供文本知識分析探勘與人機協同語意對話方的「環球睿視」；電車樁充電站服務平台「皮卡充電棧」；以及研發AI影像辨識及大型語言模型的「鑫蘊林科」。