港股三大指數27日開高走高，截至午間收盤，恒生指數漲1.53％，報16,590.23點，恒生科指漲2.29％，國企指數漲1.83％。
盤面上，核心科技股普漲，騰訊漲近6％，小米漲近4％，阿里巴巴漲近3％，快手、美團漲近2％；遊戲股集體反彈，禪遊科技漲超26％，網易漲超10％；造車新勢力普遍上漲，蔚來漲超9％；石油股齊漲，中石油、中海油漲超3％；電訊板塊漲幅明顯，中國電信漲近3％；半導體概念股下跌，中芯國際跌超3％。
遊戲股集體反彈。消息面上，針對市場對國家新聞出版署22日公布的「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」部分內容收緊監管的疑慮，中國音數協遊戲工委內部人士稱，目前階段各界均可暢所欲言，會集合各方意見修改完善。
石油股齊漲，中石油、中海油漲超3％。消息面上，紅海危機以及美國降息前景提振了燃料需求的前景，讓國際原油價格26日收高，並創本月迄今的最高水準。
造車新勢力普遍上漲，蔚來漲超9％領銜。消息面上，12月23日，蔚來ET9正式亮相並開始預售，定位高端產品，預售價格80萬元，將於2025年一季度開啟交付。蔚來CEO李斌在接受採訪時表示：蔚來ET9訂單量遠遠高於官方預期。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：