港股三大指數27日開高走高，截至午間收盤，恒生指數漲1.53％，報16,590.23點，恒生科指漲2.29％，國企指數漲1.83％。

盤面上，核心科技股普漲，騰訊漲近6％，小米漲近4％，阿里巴巴漲近3％，快手、美團漲近2％；遊戲股集體反彈，禪遊科技漲超26％，網易漲超10％；造車新勢力普遍上漲，蔚來漲超9％；石油股齊漲，中石油、中海油漲超3％；電訊板塊漲幅明顯，中國電信漲近3％；半導體概念股下跌，中芯國際跌超3％。

遊戲股集體反彈。消息面上，針對市場對國家新聞出版署22日公布的「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」部分內容收緊監管的疑慮，中國音數協遊戲工委內部人士稱，目前階段各界均可暢所欲言，會集合各方意見修改完善。

石油股齊漲，中石油、中海油漲超3％。消息面上，紅海危機以及美國降息前景提振了燃料需求的前景，讓國際原油價格26日收高，並創本月迄今的最高水準。

造車新勢力普遍上漲，蔚來漲超9％領銜。消息面上，12月23日，蔚來ET9正式亮相並開始預售，定位高端產品，預售價格80萬元，將於2025年一季度開啟交付。蔚來CEO李斌在接受採訪時表示：蔚來ET9訂單量遠遠高於官方預期。

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