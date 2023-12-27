在加薩走廊爆發戰爭之前，達烏迪（Mahmud al-Daoudi）從未想過他店裡蒙塵已久的收音機會這麼搶手，這些收音機在戰亂中讓他的客人們有了一個得知外界消息的珍貴機會。

長期以來，加薩走廊（Gaza Strip）一直對停電習以為常，但在以色列切斷電力和燃料供應後，加薩240萬人口正面對長時間的停電。

法新社根據以色列的數據統計，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）今年10月7日突襲以色列南部，殺害約1140人。以色列隨後對加薩展開毀滅性的空襲和地面攻擊；哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，以色列連番攻擊已造成逾1萬9450名加薩人喪命，多數是婦孺。

加薩人大多負擔不起發電機或太陽能板，因此不可能替電腦和電視機接上電源，也無法為手機充電或上網。

但要得知最新消息，還有使用電池的收音機可用。

達烏迪說：「我們本來庫存很多，但自從（戰爭）第一週之後就完全沒有了。」

他說，由於手機和網路都不能用，收音機是唯一得知外界情勢的方法。

達烏迪在他位於加薩走廊南部城市拉法（Rafah）的店鋪裡說，收音機的另一個優點是電池壽命很長。

在以哈戰爭開打前，一台收音機大約要價7美元（約新台幣218元），現在則漲到16美元左右。

如今加薩人已不可能補貨，因為只有為數不多的人道援助能進入這個地區。

哈希姆（Hussein Abu Hashem）店裡的收音機也賣完了，他說：「大家想瞭解新聞，聽聽哪裡正在轟炸，知道家人過得怎麼樣。」

伊布拉欣（Umm Ibrahim）在加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）告訴法新社：「我不知道周圍發生了什麼事，哪裡有攻擊，哪些房子被鎖定，哪些人還活著，哪些人犧牲…我們想知道加薩任何地方的消息…當我的電池沒電時，我就在營地裡到處晃，留意別人的收音機。」

英國廣播公司阿拉伯語部（BBC Arabic）和半島電視台（Al Jazeera）都推出特別頻道，助流離失所的加薩人獲取最新消息。

還有若干加薩人想辦法從以色列電台聽到一些新聞，例如75歲、懂希伯來語的哈蘇納（Mohammed Hassouna）。他說，這讓他能「從以色列一方」得到最新消息，然後再告訴孩子和鄰居們。

37歲的佐羅布（Salah Zorob）在帳篷外用手機收聽各家電台。他說：「全世界都藉著現代科技向前走，加薩這裡卻走回頭路…他們會把我們帶回石器時代。」