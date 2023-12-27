法國耶誕節驚傳滅門血案，警方昨天在巴黎東郊一戶民宅內發現1女4童陳屍家中，檢察官表示，警方今天逮捕涉嫌謀殺妻子與4名孩子的33歲男子，他有精神疾病病史。
法新社報導，這5具遺體是在耶誕節當天被發現，這是大巴黎地區近幾個月來一連串震驚社會案件中的最新一起，案情都是男性涉嫌謀殺他們的家人。
檢察官布拉迪耶（Jean-Baptiste Bladier）表示，這戶家人的親友因為擔憂他們的安危報警，當局後來於昨天傍晚在他們位於巴黎東郊的摩城（Meaux）住家發現這名35歲女子與她小孩的遺體，年齡分別為9個月、4歲、7歲與10歲大。
布拉迪耶說，這名法國男子是水電工，他因為有憂鬱症且有精神病行為，曾於2017年接受治療。
這名檢察官說，2019年，他在他的伴侶懷上第3胎時，刺傷她的肩胛骨並企圖自殺，因此遭到關押。他的伴侶後來拒絕提出告訴。
在那次攻擊，他再度接受治療，並說他不是有意傷害伴侶。由於他被視為「心智不全」，此案後來遭撤銷。這對夫妻是在高中結識，於今年10月結婚。
布拉迪耶說，警方從他們的一樓公寓臥室窗戶破窗而入，發現「非常暴力的犯罪場景」，現場布滿血跡。
警方消息人士說，這名母親躺在走道上，她的4個小孩被發現陳屍在房間、廚房與浴室。
布拉迪耶說：「這名母親與兩名女童身上有很多刀傷。」兩名年幼男童身上沒有刺傷，可能是遭悶死。
鄰居跟警方說，他們在12月24日到25日晚間聽到樓下有尖叫聲。
布拉迪耶說，犯嫌是今天早上在他父親位於鄰近城鎮塞拉（Sevran）住家附近落網，他尚未被訊問，但跟警方說他「知道為什麼被捕」，「提到他不快樂、感到憂鬱」。他的手上有傷口。
耶誕節當天，民眾在被害人公寓外頭欄杆掛上鮮花。有關當局已對這起謀殺案展開調查，明天將在巴黎進行驗屍。
大巴黎地區最近發生一連串殺害兒童案件。今年11月底，一名41歲男子坦承殺害他的3名女兒，年齡介於4歲到11歲。警方發現他們陳屍於巴黎東南部郊區阿佛維爾（Alfortville）住家。今年10月，一名憲兵在巴黎東北方的維馬爾鎮（Vemars）住家殺害他的3名女兒，之後自殺。
法國平均每3天就有1名女子遭殺害。去年法國約有118名女子命喪伴侶或前任手中。警方2022年登記到有24萬4300名家庭暴力受害者，人數增加了15%。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1121227
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