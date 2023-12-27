美國總統拜登任期第3年所任命的法官人數，跟前總統川普執政第3年相比少許多，有專家擔心，這恐影響拜登讓聯邦法官背景更多元的努力。

路透社報導，隨著拜登和川普在2024年11月大選再度對決的可能性越來越大，聯邦參議院民主黨人承諾將持續聚焦於拜登2024年的法官任命案，讓拜登上任後提名的聯邦法院法官人數從目前的166人進一步增加。

拜登上任頭兩年的法官任命案數量，要不與川普旗鼓相當，要不就更多，但2023年卻開始落後，主因參院共和黨人發揮影響力，迫使白宮就潛在提名人選與他們討價還價。

民主黨籍前聯邦參議員、自由派美國憲法協會（American Constitution Society）領導人范戈德（Russ Feingold）表示，任命速度一慢，拜登持續把背景多元法官送進聯邦法院的能力就面臨了風險。

他表示，這是因為2024年登場的大選若發生白宮易主，或民主黨失去聯邦參院多數席次的情況，拜登在推動聯邦法官人選背景多元化的進展恐就戛然而止。

●重要性為何？

過去，美國聯邦法官多為白人男性，且通常是前檢察官或前律師事務所合夥人。拜登2020年競選總統時曾承諾，若當選將讓法官人選更多元化。

根據「民權與人權組織領導人會議」（The Leadership Conference on Civil and Human Rights）資料，拜登提名獲認可的聯邦法官中，2/3是有色人種，108人是女性。

民主黨籍的拜登經常提名民權律師和公設辯護人擔任法官，藉此抗衡共和黨籍前總統川普於任內任命的234名保守派法官影響力。

聯邦參議院2023年雖通過拜登69位法官的人事案，仍遠少於川普執政第3年獲認可的102名法官。

●展望2024年

拜登可以透過2024年加快任命腳步，來彌補2023年的數字。他已經宣布了另外30名提名人選，但尚未獲得確認。目前聯邦法官職位還有53個空缺，且預料還會有更多。

因此，理論上，拜登4年任期內任命的法官人數仍可能與川普不相上下。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）客座研究員惠勒（Russell Wheeler）說：「懸缺很多，但他提名的人選能在紅州（傾向支持共和黨的州）獲得支持嗎？這是個大問題。」

印第安納州、愛達荷州和路易斯安那州的聯邦地區法院法官已於2023年獲得通過，而佛羅里達州、南卡羅來納州和德州的提名人選仍有待確認。

拜登在2023年結束前宣布，他打算很快會在有共和黨參議員的州提名5名新法官，包括兩名德州法官，他們已獲共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）和克魯茲（Ted Cruz）支持。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1121227