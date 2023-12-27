澳洲警方表示，耶誕假期期間澳洲東部各州遭遇嚴重雷暴雨襲擊，造成至少6人死亡、3人失蹤，昆士蘭州數萬戶家庭停電。

路透社報導，維多利亞州（Victoria）和昆士蘭州（Queensland）警方確認6人死亡，其中最小的是一名9歲女孩。

警方繼續搜尋兩名失蹤者，他們乘坐的船在布里斯本（Brisbane）附近翻船。警方也在尋找一名46歲女子，她在布里斯本以北的金比（Gympie）被困在洪水之中。

金比市長哈特維希（Glen Hartwig）告訴澳洲廣播公司（ABC）：「對於耶誕節期間這個地區的家庭來說，這絕對是悲慘的消息。」

12月25日至26日，澳洲東部各州遭受強烈雷暴雨襲擊，帶來大冰雹、強風和暴雨。在一些受影響最嚴重的地區，河流氾濫，狂風吹落屋頂，吹倒樹木。

氣象局對東部各州發布洪水警報，預計還會有更多降雨。

能源公司Energex今天表示，暴風雨過後，約有8萬6000戶依舊斷電。這家公司在訊息平台X上發文指出，電網遭受嚴重損壞，超過800條電線斷電，預計需要幾天時間才能恢復部分用戶供電。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1121227