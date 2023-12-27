【時報記者葉時安台北報導】和泰車(2207)計程車叫車平台yoxi宣布，即日起會員們期待的「接機服務」登場，從此往返機場的叫車需求皆可在yoxi上輕鬆完成，yoxi更將服務延伸至來台的國際旅客，即日起使用韓國最大叫車平台「Kakao T」或是「微信」、「支付寶」的旅客毋須另外下載註冊，即可在原有App內享受yoxi的高品質服務，滿足境外出行的需求。
yoxi團隊在營運數據中發現，前往機場的趟次在短短不到一年內成長超過一倍，為了讓yoxi會員更輕鬆往返機場，特別整合集團內的和雲行動服務，全新推出優質、合法的「接機服務」。接駁服務範圍包含全台國際機場(松山、桃園、清泉崗、台南、小港等機場)，車款除Toyota外，還有Lexus豪華車款或六人座車款可供選擇，另外也可加價兒童座椅、接機舉牌等專屬服務。
據交通部統計，今年每月來台旅客數由一月的25萬增加到62萬人次。看準觀光移動需求，yoxi為來台旅客提供優質的乘車服務。即日起旅客可於韓國最大叫車平台之一的「Kakao T」及會員眾多的「支付寶Alipay」、「微信WeChat」等三個平台點選海外叫車，就可享有yoxi的接駁服務。操作過程快速便捷，省去原先下載、註冊的過程，yoxi是目前唯一與上述國際平台合作的台灣叫車品牌，足以展現積極拓展新服務形態的雄心。
此外，在多元計程車的服務上，yoxi也更進一步的布局，除原有的北北基、桃園、高雄地區外，現在也正式在台中登場。
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