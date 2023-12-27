迎接龍年到來，PChome 24h購物推出應景「年菜龍總來」人氣年菜專區，網羅全台各地美食必吃推薦，從飯店圍爐年菜、名店美食、功夫菜系列、主廚料理、再到暖胃鍋物的豐富多樣化美食一站購足。

根據Google Trends顯示，「2024年菜外帶、年菜預訂」等關鍵字自11月26日起搜尋量已增溫，PChome 24h購物也觀察到，站上冷凍食品銷量進入12月後即開始攀升，統計12月1日-12月25日較上月同期成長近30％，當中又以4道、6道年菜組合的預購買氣最為熱絡。

PChome 24h購物推出「年菜龍總來」人氣年菜專區的年菜禮盒早鳥預購，即日起至2024年1月11日滿2,800元登記送168 P幣；全站指定滿額1元登記抽Sony INZONE系列電競耳機（部分商品）；天天轉樂透最高拿8,888P幣、天天簽到領P幣，累計簽到再抽888P幣；2024年1月1日-1月31日結帳使用 Pi 拍錢包綁玉山 Pi 卡最高享回饋5％。

圍爐吃年菜形式隨著現今生活步調轉趨多元，而據《OpView社群口碑資料庫》調查，圍爐吃法前三名分別為外出用餐、網購年菜、在家料理。同時，東方線上2024生活型態趨勢年度研討會也指出，從民間消費來看，餐飲業回溫，外食頻次雖較疫情前水準微降，民眾仍有超過一半意願選擇外食用餐。也因此，PChome 24h購物順應時代潮流，推出餐廳票券之外，同步也推出2-5人、6-8人、9-12人網購年菜組合，

此外，自由選擇年菜組合的選項大獲好評，既可嚐試新菜色，還能讓餐桌變化出不同風味，也因此單一料理選項又以象徵錢幣的干貝系列與萬年不敗的佛跳牆系列最受青睞。

春節之際偶有寒流報到，過年吃火鍋禦寒，蘊含家人團聚之意！PChome 24h購物嚴選最好吃的火鍋湯底：進莊 薑母鴨、品元堂 藥膳羊肉爐、嘉義林聰明 沙鍋菜湯底、HANALCHEON 韓國百年傳統蔘雞湯、海底撈 泰式冬陰功湯底、太和殿 麻辣鍋底。

PChome 24h購物瞄準春節外出用餐商機，推出全台通用的異國料理連鎖餐廳瓦城泰統集團即享券，瓦城／非常泰／1010湘／YABI KITCHEN／大心店點皆可使用、饗食天堂平日午餐／假日下午餐券。

另外針對春節連假輕旅行，PChome 24h購物票券旅遊集結六家國內知名餐住旅集團獨家祭出皇家遊歷「過年保證有房」和「專人代訂」服務，更首度邀請阿里山英迪格酒店、丘丘森旅、花蓮瑞穗天合、義大皇家酒店、馥蘭朵 馥森餐旅宿湯以及虹夕諾雅谷關溫泉渡假村，共同搶攻連假商機。