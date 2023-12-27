行政院內政部推行「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」即將在12月31日下午5時申請截止，採隨到隨辦，統計至11月27日，已經有逾50萬戶申請、接近31萬戶核定發放，符合資格者皆予以補貼，補助金額依照所在縣市、身分而有所不同，每個月最多可領8,000元。
此次申請年齡下修至18歲，擴大照顧租屋族群，還有四大新制，包括隨到隨辦、舊戶資格沿用、無須房東身分證字號、放寬房屋適用範圍等，無資料者可以切結方式處理等，提供每戶每月2,000元至8,000元不等租金補貼，其中低收或中低收的經濟弱勢家庭補貼金額為1.4倍，因此經濟弱勢族群最高可領到11,200元。
申請資格包括、中華民國國民、家庭成員（本人、配偶及未成年子女，不含父母）無自有住宅、申請人有承租事實，且所租房屋部分或全部供居住使用、家庭成員每人每月平均所得低於最低生活費 3倍、未重複享有其他住宅相關協助方案，還有申請人僅限已成年（18歲以上）、未成年已結婚、未成年或安置教養、寄養家庭結束安置無法返家者等。
除了單身青年（成年未達40歲、單身）有額外加碼補助之外，還有新婚家庭（申請日前2年內結婚）、育有未成年子女（含胎兒）家庭、經濟弱勢（家庭成員具低收入戶或中低收入戶身分者）、社會弱勢（其餘住宅法第4條規定之社會弱勢身分）等5大類人都將受惠。
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