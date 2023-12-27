全球掀AI浪潮，助聯發科（發哥）重返千金股，今年市值也超越鴻海，躍台股二哥，分析師股添樂表示，發哥從去年跌50%到今年漲100%，比台積還威猛，甚至帶動00891、00881和00900創新高，而持有發哥逾10%的ETF還有00935、00728、00904、00927、00690、00730等，當然人氣王00878也持股逾4%，可口選擇還真不少。
股添樂在臉書粉專「股添樂股市新觀點」發文表示，聯發科昨（12/26）日破千了，而且還原漲幅是創歷史新高。這檔股票去年空頭最高跌幅50%，但是由最低點至今漲了超過100%；相較台積電跌了46％，反彈64%的表現相比，聯發科波動確實又更大了一點。
不過賺錢治百病，股價上漲就是真諦，在創新高面前，任何折騰都是雲淡風輕。發哥的神勇表現，也帶動一票科技類ETF往上走，例如中信關鍵半導體（00891）、國泰台灣5G+（00881）、還有富邦特選高股息30（00900）最近都相繼創了新高。啊不對，最後一個是高股息的，不好意思。
近期推動聯發科創新高的動力主要有2個，首先是旗艦晶片「天璣9300」被認為是高通8 Gen 3的強勁對手，搭載天璣9300的Vivo X100一開賣就是前一代X90銷量的7.4倍。
邊緣AI可有效減少lag，概念股有聯發科、威盛、威鋒電子等
另一方面，最近市場資金開始轉移到「邊緣AI」題材上。每年驅動超過20億個電子產品的聯發科，又再一次踏上風口浪尖。
「邊緣AI」一詞讓人充滿了距離感，也容易和「邊緣人」做聯想。不過我們可以簡單理解成，邊緣AI就是資料從雲端移到你身旁，可以有效減少LAG延遲問題。
現在邊緣AI頭號概念股就是聯發科，但是以當前華麗到令人不忍直視的價格，相信不少人都興趣缺缺。不過沒關係，現在有一票邊緣AI概念股天天都很活潑，知名度最高的就是威盛、還有旗下威鋒電子，還都有著經營之神的基因。
要更便宜的也有，網友說，「個股若不敢壓，其實00878也有4.15%的發哥（第4大持股），買ETF的好處就是可以分散」，股添樂也認同，並笑說若持有發哥，早就去看房了。
※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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