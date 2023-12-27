滬深大盤27日小幅開高後維持窄幅盤整，臨近午盤快速拉升，三大指數均小幅上漲。
概念股方面，算力股全線走強，龍宇股份、蓮花健康等漲停。券商股尾盤異動，華林證券直線漲停。半導體晶片股回暖，金海通漲停。虛擬實境概念股反復活躍。下跌方面，遭證監會立案調查，國聯股份跌停。總體來看，個股漲多跌少，兩市上漲個股超3,400檔。
上證指數午盤收報2911.72點，漲12.82點，漲幅0.44％。深成指午盤收報9,202.15點，漲44.9點，漲幅0.49％。創業板指午盤收報1,815.03點，漲6.53點，漲幅0.36％。
盤面上，華為、算力、養殖業板塊漲幅居前。互聯網電商、服裝家紡、培育鑽石類股跌幅居前。
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