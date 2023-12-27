高雄小港區「山明安居、水秀安居」社會住宅，27日舉行動土典禮，高雄市長陳其邁表示，目前中央已在高雄興建15案社宅基地，「幾乎每個月都有社宅動土」，高雄也將持續與中央緊密合作，穩健推動社宅規劃總量，順利在今年底實現高雄社宅興建、加上已決標工程共15,926戶的政策目標，他預期，明年高雄市社宅興建量，可突破20,000戶的數量。
小港區「山明安居、水秀安居」社會住宅，27日動土，由內政部政務次長花敬群、高雄市長陳其邁等人主持，陳其邁致詞時，特別感謝中央大力推動社宅在高雄蓬勃發展，同時感謝賴瑞隆立委支持與協助，高雄才能以「全國社宅供給量最大的城市」，持續吸引更多年輕人願意安居高雄。
他說，目前中央已在高雄興建15案社宅基地，當前更是幾乎每個月都有社宅動土，高雄也將持續與中央緊密合作，穩健推動社宅規劃總量，順利在今年底實現高雄社宅興建加上已工程決標共15,926戶的政策目標，他並預期明年高雄市社宅興建量，可突破20,000戶的數量。
陳其邁表示，高市府提出折減社會住宅租金專案，一般戶租金為市價的7.5折，關懷戶租金為市價的5折，目前凱旋青樹社宅已優先適用，未來還會持續推動民眾可負擔的社會住宅。
內政部政務次長花敬群致詞時強調，高雄市是中央與地方攜手合作的典範，讓高雄市民充滿幸福感，他要感謝陳其邁市長，林欽榮副市長及賴瑞隆立委多年來持續不斷，從中央與地方的積極推動的成果，未來，全國社會住宅將持續推動從12萬成長至25萬戶目標。
高雄副市長林欽榮表示，小港「山明安居、水秀安居」社宅基地，共有0.82公頃，基地緊鄰國立高雄餐旅大學、高雄市立圖書館小港分館、鳳陽國小以及小港森林公園，位處生活機能便利的精華區，加上11月開工動土的紅線小港林園延伸線，將於2030年完工，顯見國家住都中心選址眼光獨到，並且一次興辦兩案社會住宅，完工後，將可增加合計555戶社宅居住單元的供給，同時，提供住戶搭乘大眾運輸綠色運具的多元新選擇。
他說，山明安居規劃為1棟地上14層、地下3層，共計258戶社宅單元；水秀安居則是2棟地上12層、地下2層，提供297戶社宅單元；兩案均於低樓層規劃設置托嬰中心、身心障礙者社區日照中心、身心障礙者日間作業空間、身心障礙者居住單元、社區集會空間及店鋪等，創造兼具公益社福及友善鄰里關係。該案統包工程總費用為26億3,077萬元，全數由中央負擔，土地則向台糖公司承租，預計於2027年完工。
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