【時報記者張漢綺台北報導】漢達(6620)送件申請股票櫃檯買賣。

漢達生醫成立於103年5月，主要業務為研發、設計及銷售505(b)(2)新藥及高技術門檻學名藥，以及其他生技服務等，董事長為劉芳宇，總經理為陳俊良，目前股本為14.1億元，今年前3季稅後盈餘為6.4億元，每股盈餘為4.84元，累計今年前11月合併營收為32.82億元。

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