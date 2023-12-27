【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17891.50點，漲139.77點；總計522家漲、385家跌、145家持平；委買19850815張、委賣11780128張；總成交值2947.55億元。

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