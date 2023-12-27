近年來廣告成本日益提高，為了提升轉換率，SHOPLINE觀察越來越多品牌開始嘗試直播銷售管道。

SHOPLINE 內部數據顯示，2023年上半年有開直播的品牌數量年增率達 61％，2023 年雙 11 期間直播導購的業績更是 2022 年的 2 倍，訂單數年增高達 8 成，可見直播購物的龐大商機。

疫情後消費份額的重新分配與全球經濟疲軟，使得亞洲各地區經濟成長放緩，但在這大環境趨勢下，「直播電商」似乎仍在成長中，各界調研單位與媒體對於直播的前景仍舊看好，讓很多品牌更願意嘗試直播。

針對店家直播帶貨常遇到的痛點，如串接直播下單系統過程繁複，SHOPLINE 提供社群購物系統支援，包括「貼文銷售」、「導購機器人」、「訊息整合中心」等，以更多元的影音形式將流量變現，拓展電商銷售渠道。

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