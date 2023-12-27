天玉集團旗下龍騰建設位於左營國中對面的千坪土地，27日動土興建「鑫巨蛋三期」住宅大樓，該案將採先建後售模式，主攻換屋族，由於距離漢神巨蛋百貨生活圈和高鐵左營站生活圈，車程大約5分鐘，加上區域大樓房價每坪已達45萬元，因此，4年後完工銷售時，每坪將從5字頭起跳。

天玉集團「鑫巨蛋三期」27日上午動土，土地銀行董事長謝娟娟特別南下站台，她致詞指出，她上午從台北南下，再從高鐵左營站出發，很快就抵達建案基地，對面又是左營國中，交通和生活機能都非常便利。

謝娟娟表示，天玉集團立足高雄26年了，董事長黃學藤一步一腳印打造天玉集團成為南台灣屹立不搖、品質受肯定的建築集團，得之不易，更重要的是，黃學藤經商有成之際，樂善好施，對於社會弱勢、以及社會福利的照顧，不落人後，可說是「一位非常有氣度的企業家」，也成為土銀的好夥伴。

如今，二代逐步接班，兒子天玉集團總經理黃勁嘉、女兒天玉集團執行長黃文柔，除了術業有專攻，分別主掌建築、行銷，一雙兒女更是男帥女美，謝娟娟形容為「建築界的周杰倫與蔡依林」。

天玉集團執行長黃文柔指出，集團旗山龍騰建設27日動工的「鑫巨蛋三期」住宅大樓，基地面積1,020坪，是2021年以12億元購得，將規畫141戶34坪到59坪的產品，分為AB兩棟，各有17層和24層高。

黃文柔表示，該案將先建後售，預定工程期間大約4年，未來開賣時，將鎖定換屋族群，由於區域大樓房價每坪已達45萬元，因此，4年後完工銷售時，每坪將從5字頭起跳。

她說，「鑫巨蛋三期」基地位於高雄市左營區曾子路與文水路，基地三面臨路，交通鄰近國道10號、左營高鐵站商圈、以及巨蛋商圈，開車5分鐘左右，交通便利與生活機能兼具。

黃文柔指出，受少子化影響，越來越多家長更注重孩子的教育環境，更會將學區列為換屋的條件之一，「鑫巨蛋三期」基地正面，就是左營國中及新光國小，兩所學校學區面積破萬坪，而學區只有一牆之隔，擁有優質的學習環境，「雙學區」更是一大亮點，九年一貫的理念，讓孩子可以在熟悉的環境學習成長。

她說，由於缺工嚴重、原物料價格上漲、連續升息、以及平均地權上路，「今年上半年可說是建商艱苦的階段」，直到下半年的暫停升息、新青安房貸推出，才為寒冷的房市注入一股暖流。

黃文柔表示，天玉集團未來將繼續深耕北高雄，因為這裡是天玉集團熟悉的地方，也是高雄從工業城市蛻變成為科技城市的重點區域，南高雄就留給其它有偏好的建築同業。