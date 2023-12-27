12月消費者信心指數（CCI）總指數70.06點創20個月來新高，六項分項指標中，與總體經濟相關的二項指標：家庭經濟狀況，國內經濟景氣都下降，國立中央大學終身榮譽教授單驥27日表示，陸方12月多次公布對台貿易障礙壁壘調查、中止ECFA部份產品優惠關稅，變數還很多，隨著大選的進行，兩岸關係會愈來愈緊張，且情況會惡化到不利的影響， 情況若快速逆轉，對台灣在明年上半年直接形成挑戰。

單驥說，他不預測哪個政黨會在大選勝出，但若選舉結果是會造成兩岸政治關係的惡化，「將和經濟關係的惡化劃上等號」，兩岸經貿金額龐大，台對陸順差超過1,000億元，兩岸關係緊張等於兩岸經貿的惡化，對台灣經濟就是直接影響。

單驥指出，中國大陸正在發展「超越式的進口替代」，加上中國大陸工業水準有所進步，是否還需要用台灣的中間材料？或是不必用？陸方有一定能力的選擇，如果官方政策上是減少對台灣採購，用內地的半成品取代，加上ECFA的可能逆轉和總統大選結果，都會直接對台灣經濟造成衝擊，兩邊政治關係影響台灣的企業，不分大中小，人們不分老中青，情況若快速逆轉，對台灣在明年前半年會是一個挑戰。

單驥進一步指出，當經濟情勢都如此，今年11月失業率創新低的3.3％，一旦經濟情況惡化也會快速反映在就業市場，因此12月CCI 調查分項指標中的「未來半年就業機會」下降至67.32點，透露出民眾的憂心。

中大台經中心執行長吳大任則分析，台灣目前經濟情況是外冷內溫，出口表現低迷，製造廠商營收下降，分配給股東和員工的部份估計會減少，對家庭收入有直接影響；只是疫情解封以來，民眾出門消費意願高，服務業就業機會多，家庭經濟已有所好轉；加上股市部份表現不錯，股市投資的家庭經濟，可以獲得更多財富支持家庭經濟；但明年出口動能仍有不確定性，家庭經濟如何持續成長，仍有其不確定性。