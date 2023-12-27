基隆市政府為輔導培育青年創業並打造友善創業環境、鼓勵學生參與公共服務及培養創業前知能素養，推行「113年基隆市青年投入創業及公共服務補助計畫」、「113年青年創業貸款利息補貼計畫」。
基隆市產業發展處長林鼎超表示，青年創業解決資金的負擔是首要問題，推動該計畫是希望讓留在基隆青年創業，得到與北北桃同樣的創業資源，盼年輕族群留在基隆家鄉打拚。
「113年基隆市青年投入創業及公共服務補助計畫」受理時間為即日起至明年2月17日為止，每案最高可得創業補助金20萬元，自明年1月1日起開始，啟動對於青年創業補助、貸款利息補貼新措施；青年創業補助徵件年齡由原本20到45歲，下修為18到45歲，擴大補助年齡，
「113年青年創業貸款利息補貼計畫」受理時間則是即日起至明年12月31日為止，自明年1月起青年創業補助、代款有更優惠新措施，創業補助年齡由原本20到45歲，下修為18到45歲，除擴大補助年齡，並提高免息額度上限到200萬元。
此外，青創貸款利息補貼，從原本最高僅補貼100萬元貸款利息、補助2年，調高至補助上限200萬元、並且延長補貼5年。
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