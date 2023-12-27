【時報記者林資傑台北報導】純網銀將來銀行(6039)加入信用卡戰局，今（27）日宣布攜手兆豐銀發行「兆豐將來聯名卡」，透過推出「分期」與「回饋」自由選模式，讓持卡人可選擇「雙11」優惠。將來銀行總經理許柏林表示，此張聯名卡首年目標10萬張，即目前35萬存戶的3分之1。

將來銀行2022年3月29日正式開業，由中華電、兆豐銀、新光集團、全聯、凱基銀及關貿等台灣6大企業合資籌建，為3家純網銀中唯一的「國家隊」。目前實收資本額100億元，其中兆豐銀以26.02％持股位居第二大股東。

考量將來銀行目前僅發行簽帳金融卡，兆豐銀對此挹注信用卡發卡資源，攜手將來銀行發行聯名卡，瞄準熱愛數位存款客戶潛在商機，讓原本須有帳戶、有存款才能消費的將來銀行存戶，能有不同於簽帳金融卡的全新選擇。

兆豐將來聯名卡推出「分期」與「回饋」自由選的模式，讓持卡人可自行決定每筆消費想要的優惠模式。喜一次付清者可在外送、影音、遊戲及租車平台獲得最高11％現金回饋，喜分期付款者單筆刷滿3千元，可自行選擇3、6、9、11期0利率分期及0手續費優惠。

將來銀行總經理許柏林表示，此次攜手兆豐銀行發行聯名卡，為虛實整合的重要里程碑，讓客戶享受到前所未有的自主與優惠。未來將持續朝擴大銀行資產規模、深化健全體質及提升獲利目標前進，期望小鯰魚茁壯後能對整體產業發揮正面影響。

兆豐銀消金事業群副總陳建中表示，「兆豐將來聯名卡」可讓平均年齡僅35歲的將來銀行數位款存戶享有信用卡遞延付款特性，新戶首次辦卡及透過帳戶自扣可另享2大優惠，希望能吸引年輕人青睞，達成普惠金融目標，相信「雙十一」優惠應能衝出亮麗成績。