中國信託商業銀行積極配合政府打擊詐騙不法情事，持續提升阻詐能力，觀察到樂齡客戶為詐騙集團鎖定族群之一，為有效幫助樂齡客戶守護財產安全，率先與信任科技服務商走著瞧股份有限公司（Gogolook）合作，提供中國信託銀行65歲以上樂齡財富管理客戶最強陌生來電守護者「Whoscall」APP進階版服務，展現打詐決心。

根據內政部警政署統計資料顯示，今年10月底前65歲以上共有4,339人受騙，相較去（2022）年同期增加近30％，2025年台灣即將邁入超高齡社會，以樂齡者為目標的犯罪恐日益猖獗。因此中信銀行特別與Gogolook合作，導入「Whoscall」APP進階版服務，配合串接警政署已經建檔之詐騙電話資料庫，限量致贈4,000組進階版服務6個月使用資格給中信銀行65歲以上財富管理客戶，免費體驗自動封鎖可疑號碼、免費更新號碼資料庫等4大升級功能，強化自身阻詐防火牆。

「Whoscall」掌握全球逾26億筆電話號碼資料庫，為東亞與東南亞最大號碼資料庫，可擴大防詐服務普及率，中信銀行期盼藉由跨領域合作，借重「Whoscall」阻斷陌生來電、封鎖騷擾號碼、自動過濾可疑簡訊功能，以及搭配人工智慧（Artificial Intelligence, AI）分析詐騙集團行為等優勢，提前攔截異常號碼，發揮預警作用，為客戶守護財產。

另一方面，中信銀行呼應中華民國銀行商業同業公會全國聯合會辦理的「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」，結合中國信託慈善基金會深入全臺偏鄉地區，舉辦近70場防詐理財教育，傳授偏鄉孩子及長輩正確防詐觀念，亦於今年5月與警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」，推出「中信智能守護165防詐安全網」，「1」起預警串聯防詐騙，建構「6」大虛實整合防護網、「5」層AI智能監控管理機制。

中信銀行且建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」，全台超過7,000臺中國信託ATM皆加入「聯防懲詐」行列，不只ATM廣告輪播防詐宣導、設立提醒機制、交易畫面顯示防詐騙警語，詐騙集團車手若於中國信託ATM提款，系統辨識出異常交易帳戶即觸發自動通報警察單位的機制，金、警聯手每月都有車手落網，有效阻詐。