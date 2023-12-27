韓國政府27日將8名北韓人列入對朝單邊制裁對象名單，此舉旨在反制北韓本月18日發射「火星-18」型洲際彈道飛彈。

據《韓聯社》報導，韓國外交部發布聲明稱，「Kimsuky」等駭客組織已被列為韓國政府單邊制裁對象，組織內的8人為北韓創造收入、籌措發展核導武器所需資金，其中包括北韓偵察總局局長李昌鎬。

北韓偵察總局是北韓軍總參謀部麾下機構，負責對韓和對外宣傳工作。韓國政府指出，北韓偵察總局為「Kimsuky」等北韓多個駭客組織的幕後操手，通過非法網路活動創匯，並盜取技術。

聲明指出，其餘7名北韓人從事武器等禁運物品貿易，包括「Beijing New Technology」代表樸永翰、北韓前駐華使館三等秘書尹哲、「Pan Systems Pyongyang」公司所屬的金承洙等5人。Pan Systems Pyongyang被指是在北韓偵察總局的指揮下，從事北韓武器及相關物品貿易的機構，已於2016年被列入韓國單獨制裁名單。

另外，這也是韓國總統尹錫悅政府成立以來，第14次發布的對朝單邊制裁措施。韓國政府表示，韓方一向明確表明北韓發起挑釁必將付出相應代價。韓國將與美國、日本等國際社會更加緊密地協作，促使北韓認清該事實並停止挑釁，重返無核化對話。