【時報記者張漢綺台北報導】博弘雲端科技(6997)及榮田精機(7709)送件申請登錄興櫃。
博弘雲端科技成立於95年10月，為雲端服務業者，主要業務涵蓋資訊軟體服務業、管理顧問業及資訊軟體零售業，董事長為曾詩淵，總經理為何冠生，目前股本為2億元，111年稅前盈餘為7912萬元，每股盈餘為3.8元，累計112年前11月合併營收為43.43億元，年減6.7%。
榮田精機成立於76年5月，主要產品為立式車床及立式車銑複合機，董事長為陳松田，總經理為陳政鈞，目前股本為3.45億元，111年稅前盈餘為1.54億元，每股盈餘為3.04元；累計112年前11月合併營收為12.33億元，年增51.23%。
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