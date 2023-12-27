北韓官媒《朝中社》27日報導，北韓領導人金正恩26日出席勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議擴大會議時稱，2023年是北韓提升國力的轉折之年。

據《韓聯社》報導，會議的6個主要議程包括：總結本年度勞動黨和國家政策的實施情況、明年的鬥爭方向、評估今年國家預算執行情況、提出明年國家預算案以及加強黨領導力的措施等。北韓內閣總理金德訓、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、勞動黨書記趙甬元、國防相強純男等高官均出席會議。

報導指出，金正恩就2023年度黨和國家政策的執行情況做了報告。報告詳細介紹社會主義建設全面發展得到加快推進的全盤國民經濟發展指標，並談及在科學、教育、衛生保健、體育等文化領域取得的成就。報告還對勞動黨的建設、國家政權活動、政治、國防和外交領域取得的新的變化和進展予以肯定。

值得注意的是，金正恩在報告中強調，北韓在提升國力方面，尤其宣揚國威方面，2023年是取得很大成就的轉變之年、變革之年。