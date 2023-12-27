晶圓代工二哥聯電近日傳出將技轉12奈米製程給英特爾，有望拿到百億元授權金。消息激勵今（27）日股價飆漲破5%，衝上53.5元完成填息，創下半年來新高，分析師指出，聯電量價齊揚，突破之前出大量後的箱型整理平台、約51元，是一個買進訊號，若技轉消息屬實，後續還有一波表現。

市場傳出聯電將技轉12奈米製程給英特爾，有望拿到百億元授權金。對此，聯電表示不評論市場傳聞，並稱12奈米為公司發展藍圖中的重要製程，將提供給客戶最佳解決方案。

美系外資表示，聯電衝刺12奈米製程，有望成為台積電以下的第二大供應商，而12奈米潛在客戶包括英特爾和聯發科，維持「加碼」評等，目標價55元不變。

在籌碼部分，外資近兩個交易日爆買逾2.2萬張，投信更是不離不棄連續買超12天，高達12.7萬張，之所以瘋狂追捧，應該與聯電近期納入國泰永續高股息ETF（00878）成分股有關。

承通投顧謝逸文分析師指出，今天聯電已突破之前出大量後的箱型整理平台、約51元，投信持續加碼動作，也成為背後助攻的關鍵力量。以目前量價關係來看，量價齊揚、過整理平台高點是一個買進訊號。

他認為，若市場傳聞聯電技轉12奈米給英特爾消息屬實的話，外資未來將會陸續出報告，調高聯電的目標價，到時候股價可能還會有一波不錯的表現。

金玉峰證券王韋閔分析師指出，聯電今天股價大漲，市場傳要技轉12nm製程給Intel，雖然未經證實，不過聯電自從2017年宣布不再投資先進製程後，確實在高壓、車用、影像感測器等特殊製程布局有成。

王韋閔提到，半導體開發成本太高，兩方合作也可望快速帶來1加1大於2的效果，為聯電挹注一波新成長動能。另外PMIC族群在國際類比晶片大廠ADI宣布漲價下，股價也紛紛強勢表態，PMIC即為成熟製程晶片。產品需求回溫，加上聯電本身殖利率接近7%，進可攻退可守，本益比都還有調升空間。

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