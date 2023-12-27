中國人民銀行主管的「金融時報」報導，商業銀行年內第三輪存款利率調整近日落地，將為銀行進一步讓利實體拓展空間，受訪的業內專家普遍認為本輪存款利率下調周期仍將持續。
報道引述招聯首席研究員董希淼稱，目前中國存款利率市場化調整機制已經建立，在這樣的背景下，未來商業銀行仍需要在資金端壓降成本，存款利率繼續下降的可能性較大。
此外，專家普遍認為，此次存款利率的下調，體現出在人行的指導下，存款市場保持良好的競爭秩序。存款利率的下調，有利於商業銀行減輕負債成本，為進一步推動降低中小微企業綜合融資成本、提高服務實體經濟質效創造空間。
專家普遍並認為，此番由國有大行率先開啟的存款利率調整，與商業銀行淨息差持續收窄有密切關係。在存款利率下行後，貸款利率下行的可能性進一步提升。與此同時，連續承壓的商業銀行淨息差也有望回穩。
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