特斯拉正準備在上海工廠推出其暢銷車型Model Y的改進版，最早可能在2024年年中開始大規模生產。知情人士稱，與今年10月升級的Model Y相比，2024款Model Y的外觀和內飾變化會更加明顯，但未作詳細說明。

IT之家報導，今年10月特斯拉推出了Model Y的小改款車型，新增多色氛圍燈、採用科技紡織材料的全新儀錶台飾板、19英寸雙子星輪轂。另外，新款Model Y後輪驅動版百公里加速時間為5.9秒，相比舊款縮短了1秒。知情人士稱，第一批最新款Model Y將由特斯拉上海工廠二期生產，該工廠將在新年假期期間停產一周左右，進行局部升級。他們補充，量產前還要做更多調整。

目前，Model Y共有三款配置，分別為後輪驅動版、長續航版和高性能版，售價分別為人民幣（下同）26.64萬元起、30.64萬元起、36.39萬元起。