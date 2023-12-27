113年元旦連假期間，新北市路邊停車格平日收費路段暫停收費；不過，新北市府交通局指出，板橋府中商圈、淡水老街等商圈及觀光旅遊區域假日收費路段則照常收費，以提升停車格周轉率。
交通局停車營運科科長許芫綺表示，112年12月30日(周六)至113年1月1日(周一)為3天元旦連續假期，全市路邊停車格平日收費路段都將暫停收費；因應連假期間出遊返鄉和逛街採買車潮，為提高停車格周轉率，因此假日收費路段照常收費，包含金山、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、淡水、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等旅遊景點及商圈區域路邊收費停車場。
交通局也提醒，連假期間也請駕駛人注意停車的路段是否收費，如果在收費路段停車，駛離時卻沒看到繳費單或另有到期的繳費單，都可利用行動支付App(Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、遠傳心生活及friDay理財＋等10家App)，以及全國繳費網線上查詢繳費。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：