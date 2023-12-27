113年元旦連假期間，新北市路邊停車格平日收費路段暫停收費；不過，新北市府交通局指出，板橋府中商圈、淡水老街等商圈及觀光旅遊區域假日收費路段則照常收費，以提升停車格周轉率。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，112年12月30日(周六)至113年1月1日(周一)為3天元旦連續假期，全市路邊停車格平日收費路段都將暫停收費；因應連假期間出遊返鄉和逛街採買車潮，為提高停車格周轉率，因此假日收費路段照常收費，包含金山、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、淡水、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等旅遊景點及商圈區域路邊收費停車場。

交通局也提醒，連假期間也請駕駛人注意停車的路段是否收費，如果在收費路段停車，駛離時卻沒看到繳費單或另有到期的繳費單，都可利用行動支付App(Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、遠傳心生活及friDay理財＋等10家App)，以及全國繳費網線上查詢繳費。

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