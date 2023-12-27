【時報記者張漢綺台北報導】行動裝置折疊風吹起，吸引資金進駐軸承廠，不過，儘管折疊商機龐大，目前台灣軸承廠僅有富世達(6805)、兆利(3548)有出貨實績，且大陸軸承廠經過兩年多練兵，已非吳下阿蒙，加上國際大廠技術優勢，台灣軸承廠要吃到訂單還是要有真本事。

面板及軸承技術日益成熟，零組件成本逐漸降低，讓新款折疊行動裝置更具賣相，吸引各大智慧型手機及平板品牌廠搶進，雖然折疊行動裝置風潮興起，為台灣軸承廠營運帶來新商機，但就產業現狀來看，不僅富世達及兆利即將面臨與華為「排他條款」到期後訂單可能流失的壓力，欠缺量產實戰經驗的台灣軸承廠更得拿得出優於同業「三兩三」實力，才能與大陸跟國際大廠分食「折疊裝置」這座梁山。

目前折疊手機銷售，仍是最早跨入的三星與大陸華為表現最佳，但三星現在是採用韓系軸承廠，雖然市場也常傳出三星找台灣軸承廠開案，但三星給台廠的單價都非常低，甚至是低於成本的賠錢價，讓台廠是看得到，卻吞不下去，想勉強吞的，多是抱著賠錢練兵為公司找下一個機會。

在大陸華為方面，華為折疊手機軸承供應商為富世達與兆利，不過華為與富世達、兆利兩家軸承廠簽訂的「排他條款」即將到期，產業界傳聞，華為過去兩年低調培養大陸「科森」等軸承廠，在「排他條款」到期後，不排除「科森」等大陸軸承廠將躋身為華為折疊手機供應商，甚至台廠的新日興等也積極爭取成為供應商，對富世達與兆利來說，未來華為新款折疊手機訂單競爭壓力將大增。

另一家快速崛起的手機品牌廠為美系摩托羅拉，在美國人力挺自家品牌下，摩托羅拉折疊手機銷售亮眼，而摩托羅拉折疊手機軸承供應商為安費諾與富世達，隨著折疊手機銷售量激增，未來是否會引進富世達及安費諾以外的供應商是變數。

至於積極搶進折疊市場的小米、OPPO、傳音與台灣手機品牌廠，由於多是新進者，供應鏈還不完整，是尚未切入折疊產品領域台灣軸承廠的機會，只是如同富世達董事長黃祖模所言，折疊手機屬高端消費性產品，必須靠品牌來支撐售價，如果品牌撐不起這個雙價就會賣不動，這些傳統非高價品牌廠推出的折疊新產品，能否吸引金字塔消費族群、交出亮眼銷售成績，進而挹注台灣軸承廠業績仍待觀察。