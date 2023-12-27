國民健康署攜手健康與體育領域中央輔導團及專家學者合作，蒐集國際相關菸害資訊，結合素養導向策略及資源，研發製作並完成編製「國小高年級學生菸害防制教材」教學包，提供國小教師運用於教學課程中，引導學生破解菸品及電子煙的迷思及各種行銷伎倆，因了解而勇於拒絕菸品及電子煙。
國健署指出，多數的電子煙都含有尼古丁容易導致成癮，尼古丁會影響正值青春期少年的大腦發育，對大腦前額葉皮層中會產生神經毒性作用，干擾青少年的認知發展、執行功能和抑制控制能力，導致對尼古丁產生更高的依賴。國外研究顯示，學生使用電子煙後，會導致氣喘盛行率上升2.36倍，並增加上學缺課率。另根據2018年美國國家科學工程與醫學研究院報告發現，使用電子煙的青少年增加使用菸品的風險，成為持續吸菸者。
國健署表示，大多數吸菸（煙）者是從兒童或青少年開始接觸，並未意識到吸菸（煙）的風險和尼古丁的成癮性，且許多年輕人不但低估尼古丁成癮性，也高估了自己未來戒菸（煙）的能力。
《菸害防制法》已經修正施行，除全面禁止電子煙之類菸品外，也公告禁止菸品添加物，並將禁止吸菸年齡提高至20歲，擴大禁菸室內外公共場所。迎接龍年的到來，國民健康署呼籲，一齊向菸（煙）說不，保護兒少免於菸（煙）的危害，給孩子一份最棒的禮物！
今年研製及開發「國小高年級學生菸害防制教材」，其中包含5個單元課程主題：
(一)「拒絕菸害，你我做起」：認識傳統菸品對吸菸者自身及他人的危害。
(二)「任你百變，拒菸依舊」：認識新類型尼古丁及菸草產品的危害與迷思。
(三)「明智判斷，破除誘惑」：引導學生對電子煙議題的批判性思考。
(四)「肯定自己，勇於拒絕」：學習能覺察並展現自我肯定的拒絕態度。
(五)「溝通無礙，消彌菸害」：認識戒菸過程與戒菸服務的管道。
教育部亦透過校園菸害防制實施計畫，要求各級學校師生全面禁止吸菸，更要求各級學校將加熱菸、電子煙納入校內規範管理，嚴禁教職員工生攜帶及使用，營造一個健康又無菸（煙）的友善校園，讓下一代能在無菸（煙）的環境中，健康成長。
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