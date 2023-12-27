IC設計龍頭聯發科（2454）重返千金行列，27日股價續揚衝上1,050元，持有聯發科的ETF行情也甜蜜蜜，持股比重最高的中信關鍵半導體（00891）盤中勁揚，股價改寫22個月高，第一金工業30（00728）、野村台灣新科技50（00935）、新光臺灣半導體30（00904）、群益半導體收益（00927）等也同步強漲，概念ETF全面大展身手。

AI手機想像空間大，聯發科在題材利多以及集團作帳買盤加持下，26日暌違21個月再度衝破千元大關，27日延續多頭力道，以1,010元開出，早盤最高衝上1,050元，盤中漲幅高達4％，為相關ETF注入成長動能。

盤點台股持有聯發科比重較高的ETF，共包括中信關鍵半導體、第一金工業30、新光臺灣半導體30、野村台灣新科技50、群益半導體收益、兆豐藍籌30、富邦臺灣優質高息、國泰台灣50＋、兆豐台灣晶圓製造、永豐智能車供應鏈等，持股占比均介於10％～20％，有望大啖聯發科成長紅利。

而統計上述ETF今年來績效表現，持有聯發科比重最高的中信關鍵半導體，以高達59.86％的優異報酬率掛帥，全年累計報酬率已逼近六成，另新光臺灣半導體30、富邦台灣半導體、兆豐台灣晶圓製造漲幅也分別高居55.25％、47.95％、39.4％，今年6月甫掛牌的群益半導體收益ETF，也較15.05元參考價勁揚逾15％。

研究機構Counterpoint推估，今年生成式AI智慧手機出貨量將約4,700萬支，占整體智慧手機比重約4％，但明年出貨量可望達1億支以上，市占率翻倍成長至8％，到2027年就會取得四成市占率；搭載聯發科天璣9300 AI手機晶片的ViVO X100上市後銷售暢旺，市場看好AI手機發展可望為其後續營運添柴火。

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